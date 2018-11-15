Комітет рекомендує Раді підвищити штрафи за грубе порушення правил рибальства

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відповідний закон рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №9125 щодо підвищення штрафів за грубе порушення правил рибальства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідне рішення комітет прийняв у ході засіданні 7 листопада.

"На засіданні комітету 7 листопада необхідність його прийняття обґрунтовувалася низьким рівнем існуючих штрафів, які в останнє встановлені у 2003 році, а також тим, що розміри штрафів не відповідають економічній ситуації у країні (враховуючи рівень інфляції)", - підкреслили у комітеті.

Підкреслюється, що низькі суми штрафів не спонукають порушників до припинення незаконної діяльності, а їх підвищення дозволить забезпечити додаткові надходження до державного і місцевих бюджетів.

"Члени комітету вважають, що прийняття законопроекту сприятиме раціональному використанню і охороні навколишнього природного середовища… Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує Раді прийняти законопроект №9125, яким пропонується посилити відповідальність за порушення громадянами і посадовими особами правил використання об'єктів тваринного світу. Документ був зареєстрований в парламенті 24 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін схвалив відповідний проект закону на початку вересня.