Комітет рекомендує Раді підвищити експортне мито на металобрухт

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Завдяки підвищенню мита у попередні роки в Україні значно знизився дефіцит брухту

Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує парламенту підвищити вивізне мито на металобрухт з 42 євро/т до 58 євро/т на три роки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, відповідне рішення було ухвалено у середу, 16 січня, під час засідання комітету.

"Члени комітету одноголосно підтримали новий "металургійний закон", який передбачає ліквідацію дефіциту сировини для металургійних заводів і збереження робочих місць через підвищення вивізного мита на металобрухт з 42 євро/т до 58 євро/т на три роки", - сказано у повідомленні.

За словами глави комітету Віктора Галасюка, починаючи з 2016 року, завдяки прийнятим законам про підвищення і продовження дії вивізного мита на брухт чорних металів з 10 до 30 євро/т, а потім до 42 євро/т, в Україні спостерігаються позитивні тенденції у забезпеченні цією сировиною металургійних підприємств.

"Третій рік поспіль зростають обсяги постачання металобрухту вітчизняної заготівлі, дефіцит брухту знизився з 0,85 до 0,3 млн. т. Сьогодні даним ресурсом забезпечується 98% потреб металургійної галузі. Втім, у зв’язку зі збільшенням вартості сировини на зовнішніх ринках та, відповідно, втратою "обмежуючого" ефекту мита, його розмір було запропоновано підвищити", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у червні президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає продовження ще на один рік - до 15 вересня 2019 року - дію мита на експорт брухту чорних металів. Відповідно до закону, розмір мита збільшено з 30 до 42 євро за тонну.

Як писало РБК-Україна раніше, у травні минулого року Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №8226 "Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку".

Додамо, у червні 2017 року Рада продовжила дію експортного мита на брухт чорних металів у розмірі 30 євро/тонна.