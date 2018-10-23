Комитет рекомендует Раде определить принципы деятельности кредитных союзов

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

В комитете ожидают, что принятие проекта будет способствовать решению проблемы с кредитованием реальной экономики

Комитет парламента по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №9078 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о деятельности кредитных союзов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Законопроектом предлагается уточнить определение термина "кредитный союз", а также принципы деятельности и особенности правового статуса кредитного союза; конкретизировать порядок удовлетворения требований кредиторов кредитного союза; определить условия и основания признания кредитных союзов проблемными и неплатежеспособными; установить особенности членства в кредитном союзе физических и юридических лиц; уточнить порядок управления кредитным союзом; определить правовой статус ассоциаций и объединений кредитных союзов, в том числе как саморегулируемых организаций.

Первый заместитель главы комитета Михаил Довбенко, докладывая по законопроекту на заседании, отметил, что из проекта изъяты изменения по кооперативным банкам. Также в этом документе предусмотрен механизм ликвидации кредитных союзов, а также концептуальное направление по присоединению кредитных союзов к системе гарантирования вкладов физических лиц.

"Члены комитета большинством голосов поддержали законопроект в первом чтении. Они считают, что принятие проекта будет способствовать решению проблемы с кредитованием реальной экономики с учетом негативных тенденций, которые наблюдаются в течение нескольких лет в этом сегменте банковской деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае парламент провалил законопроект №6405 "О кредитных союзах". Документ за основу поддержали только 198 и 202 нардепа, за направление его на доработку в комитет проголосовал 201 депутат, а за возвращение субъекту законодательной инициативы - 203 парламентария.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре 2017 года комитет парламента по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал Раде принять указанный проект за основу. "Наша задача - стимулировать развитие кредитных союзов. Ведь в условиях уменьшения кредитования малый бизнес может получить небольшой кредит именно в кредитных союзах", - отмечали в комитете.