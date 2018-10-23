ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Комитет рекомендует Раде определить принципы деятельности кредитных союзов

Новости » Экономика    23.10.2018 - 11:42
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

В комитете ожидают, что принятие проекта будет способствовать решению проблемы с кредитованием реальной экономики

Комитет парламента по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №9078 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о деятельности кредитных союзов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Законопроектом предлагается уточнить определение термина "кредитный союз", а также принципы деятельности и особенности правового статуса кредитного союза; конкретизировать порядок удовлетворения требований кредиторов кредитного союза; определить условия и основания признания кредитных союзов проблемными и неплатежеспособными; установить особенности членства в кредитном союзе физических и юридических лиц; уточнить порядок управления кредитным союзом; определить правовой статус ассоциаций и объединений кредитных союзов, в том числе как саморегулируемых организаций.

Первый заместитель главы комитета Михаил Довбенко, докладывая по законопроекту на заседании, отметил, что из проекта изъяты изменения по кооперативным банкам. Также в этом документе предусмотрен механизм ликвидации кредитных союзов, а также концептуальное направление по присоединению кредитных союзов к системе гарантирования вкладов физических лиц.

"Члены комитета большинством голосов поддержали законопроект в первом чтении. Они считают, что принятие проекта будет способствовать решению проблемы с кредитованием реальной экономики с учетом негативных тенденций, которые наблюдаются в течение нескольких лет в этом сегменте банковской деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае парламент провалил законопроект №6405 "О кредитных союзах". Документ за основу поддержали только 198 и 202 нардепа, за направление его на доработку в комитет проголосовал 201 депутат, а за возвращение субъекту законодательной инициативы - 203 парламентария.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре 2017 года комитет парламента по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал Раде принять указанный проект за основу. "Наша задача - стимулировать развитие кредитных союзов. Ведь в условиях уменьшения кредитования малый бизнес может получить небольшой кредит именно в кредитных союзах", - отмечали в комитете.

ВР предлагают установить мораторий на взыскание долгов с ГП "Укрспирт" Комитет свободы слова предложил языковые квоты для печатных СМИ
Новости Украины кредитВерховная Рада Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь