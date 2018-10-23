Комітет рекомендує Раді визначити принципи діяльності кредитних спілок

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

У комітеті очікують, що прийняття проекту сприятиме розв’язанню проблеми з кредитуванням реальної економіки

Комітет парламенту з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №9078 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності кредитних спілок. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Законопроектом пропонується уточнити визначення терміну "кредитна спілка", а також принципи діяльності та особливості правового статусу кредитної спілки; конкретизувати порядок задоволення вимог кредиторів кредитної спілки; визначити умови та підстави визнання кредитних спілок проблемними і неплатоспроможними; встановити особливості членства у кредитній спілці фізичних та юридичних осіб; уточнити порядок управління кредитною спілкою; визначити правовий статус асоціацій та об’єднань кредитних спілок, у тому числі як саморегулівних організацій тощо.

Перший заступник голови комітету Михайло Довбенко, доповідаючи законопроект на засіданні, зазначив, що з проекту вилучено зміни щодо кооперативних банків. Також в цьому документі передбачений механізм ліквідації кредитних спілок, а також концептуальний напрям щодо приєднання кредитних спілок до системи гарантування вкладів фізичних осіб.

"Члени комітету більшістю голосів підтримали законопроект у першому читанні за основу. Вони вважають, що прийняття проекту сприятиме розв’язанню проблеми з кредитуванням реальної економіки з огляду на негативні тенденції, які спостерігаються впродовж кількох років у цьому сегменті банківської діяльності", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у травні парламент провалив законопроект №6405 "Про кредитні спілки". Документ за основу підтримали тільки 198 і 202 нардепа, за направлення його на доопрацювання у комітет проголосував 201 депутат, а за повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 203 парламентаря.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні 2017 року комітет парламенту з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендував Раді прийняти вказаний проект за основу. "Наше завдання - стимулювати розвиток кредитних спілок. Адже в умовах зменшення кредитування малий бізнес може отримати невеликий кредит саме в кредитні спілки", - відзначали в комітеті.