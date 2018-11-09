Комитет рекомендует Раде направить 12,3 млн гривен на судейские вознаграждения судьям КСУ

Фото: КСУ (РБК-Украина, Виталий Носач)

Закон рекомендуется принять за основу и в целом

Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной раде направить 12,3 млн гривен на судейские вознаграждения судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление парламента.

Так, комитет на своем заседании рассмотрел соответствующий проект закона №9241 о внесении изменений в приложение №3 к закону "О государственном бюджете Украины на 2018 год" о финансовом обеспечении Конституционного суда Украины.

В ходе обсуждения отмечалось, что законодательное предложение не предусматривает привлечение дополнительных бюджетных средств, поскольку предлагается осуществить перераспределение расходов потребления госбюджета между отдельными главными распорядителями бюджетных средств (Верховным судом и Конституционным судом Украины) в пределах общего объема расходов общего фонда бюджета.

"Комитет по вопросам бюджета принял решение рекомендовать Верховной раде проект закона о внесении изменений в приложение № 3 к закону "О государственном бюджете Украины на 2018 год" о финансовом обеспечении Конституционного суда Украины, № 9241, поданный Кабинетом министров Украины, по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом как закон с учетом предложения комитета, связанного с оформлением законопроекта в соответствии с требованиями законотворческой техники", - сказано в сообщении.

Напомним, Кабмин предлагает парламенту направить 12,3 млн гривен на судейские вознаграждения судьям Конституционного суда Украины. Так, правительство 26 октября внесло в ВР законопроект №9241 "О внесении изменений в приложение № 3 к закону "О государственном бюджете Украины на 2018 год" о финансовом обеспечении Конституционного суда Украины".

Как писало РБК-Украина ранее, КСУ 24 сентября начал свою работу в полном составе. Президент Украины Петр Порошенко поздравил с принятием присяги новоизбранным судей.