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Комітет рекомендує Раді направити 12,3 млн гривень на суддівські винагороди суддям КСУ

Новини » Політика    09.11.2018 - 13:57
Фото: КСУ (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: КСУ (РБК-Україна, Віталій Носач)

Закон рекомендується прийняти за основу та в цілому

Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній раді направити 12,3 млн гривень на суддівські винагороди суддям Конституційного суду України (КСУ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління парламенту.

Так, комітет на своєму засіданні розглянув відповідний проект закону №9241 про внесення змін до додатка №3 до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік" щодо фінансового забезпечення Конституційного суду України.

У ході обговорення зазначалося, що законодавча пропозиція не передбачає залучення додаткових бюджетних коштів, оскільки пропонується здійснити перерозподіл видатків споживання держбюджету між окремими головними розпорядниками бюджетних коштів (Верховним судом та Конституційним судом України) в межах загального обсягу видатків загального фонду бюджету.

"Комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді проект закону про внесення змін до додатка № 3 до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік" щодо фінансового забезпечення Конституційного суду України, № 9241, поданий Кабінетом міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозиції комітету, пов’язаної із оформленням законопроекту відповідно до вимог законотворчої техніки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін пропонує парламенту направити 12,3 млн гривень на суддівські винагороди суддям Конституційного суду України. Так, уряд 26 жовтня вніс до ВР законопроект №9241 "Про внесення змін до додатка № 3 до закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо фінансового забезпечення Конституційного суду України".

Як писало РБК-Україна раніше, КСУ 24 вересня розпочав свою роботу в повному складі. Президент України Петро Порошенко привітав із прийняттям присяги новообраних суддів.

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