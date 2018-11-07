Комитет рекомендует Раде лишить нардепов льгот при медобслуживании

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Проект предлагает лишить таких льгот депутатов Рады нынешнего и предыдущих созывов

Комитет по вопросам здравоохранения рекомендует Верховной раде Украины принять законопроект №8221, который предлагается лишить депутатов ВР нынешнего и предыдущих созывов льгот при медицинском обслуживании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

Так, проект закона был рассмотрен на заседании комитета, которое состоялось 6 ноября.

"Члены комитета также поддержали и рекомендовали Верховной раде принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" о реализации конституционного принципа равенства всех граждан при обеспечении права на здравоохранения, медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

По словам одного из авторов законопроекта, замглавы комитета по вопросам здравоохранения Ирины Сисоенко, проект предусматривает лишение депутатов нынешнего и предыдущих созывов льгот при медицинском обслуживании.

"Такое решение будет справедливым по отношению к гражданам Украины", - подчеркнула парламентарий.

Напомним, замглавы комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ирина Сисоенко подчеркнула важность создания государственной системы оценки технологий здравоохранения (Health Technology Assessment - HTA, - ред.). По ее словам, европейский и мировой опыт показывает, что для рационального и эффективного использования ресурсов здравоохранения необходимо использовать HTA.

Как писало РБК-Украина ранее, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине местные власти должны финансировать медицину из средств децентрализации.