Комітет рекомендує Раді позбавити нардепів пільг при медобслуговуванні

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Проект пропонує позбавити таких пільг депутатів Ради нинішнього і попередніх скликань

Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує Верховній раді України ухвалити законопроект №8221, який пропонується позбавити депутатів ВР нинішнього і попередніх скликань пільг при медичному обслуговуванні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Ради.

Так, проект закону було розглянуто під час засідання комітету, яке відбулося 6 листопада.

"Члени комітету також підтримали і рекомендували Верховній раді прийняти у першому читанні проект закону про внесення змін до закону "Про статус народного депутата України" щодо реалізації конституційного принципу рівності усіх громадян під час забезпечення права на охорону здоров'я, медичну допомогу", - сказано у повідомленні.

За словами одного із авторів законопроекту, заступника голови комітету з питань охорони здоров’я Ірини Сисоєнко, проект передбачає позбавлення депутатів нинішнього і попередніх скликань пільг при медичному обслуговуванні.

"Таке рішення буде справедливим по відношенню до громадян України", - підкреслила парламентар.

Нагадаємо, замглави комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко підкреслила важливість створення державної системи оцінки технологій охорони здоров'я (Health Technology Assessment - HTA, - ред.). За її словами, європейський і світовий досвід показує, що для раціонального і ефективного використання ресурсів охорони здоров'я необхідно використовувати HTA.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні місцева влада повинна фінансувати медицину із засобів децентралізації.