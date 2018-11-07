ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Комітет рекомендує Раді позбавити нардепів пільг при медобслуговуванні

Новини » Політика    07.11.2018 - 14:01
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Проект пропонує позбавити таких пільг депутатів Ради нинішнього і попередніх скликань

Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує Верховній раді України ухвалити законопроект №8221, який пропонується позбавити депутатів ВР нинішнього і попередніх скликань пільг при медичному обслуговуванні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Ради.

Так, проект закону було розглянуто під час засідання комітету, яке відбулося 6 листопада.

"Члени комітету також підтримали і рекомендували Верховній раді прийняти у першому читанні проект закону про внесення змін до закону "Про статус народного депутата України" щодо реалізації конституційного принципу рівності усіх громадян під час забезпечення права на охорону здоров'я, медичну допомогу", - сказано у повідомленні.

За словами одного із авторів законопроекту, заступника голови комітету з питань охорони здоров’я Ірини Сисоєнко, проект передбачає позбавлення депутатів нинішнього і попередніх скликань пільг при медичному обслуговуванні.

"Таке рішення буде справедливим по відношенню до громадян України", - підкреслила парламентар.

Нагадаємо, замглави комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко підкреслила важливість створення державної системи оцінки технологій охорони здоров'я (Health Technology Assessment - HTA, - ред.). За її словами, європейський і світовий досвід показує, що для раціонального і ефективного використання ресурсів охорони здоров'я необхідно використовувати HTA.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні місцева влада повинна фінансувати медицину із засобів децентралізації.

Комітет рекомендує ВР заборонити продаж алкоголю та цигарок особам молодше 21 року У податковому комітеті розповіли, коли Рада може розглянути закони по "євробляхам"
Новини України нардепльготымедицинаВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся