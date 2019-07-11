Комитет рекомендовал Раде уволить Климкина и назначить Пристайко

Перед заключительным заседанием парламента 11 июля профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть кадровые представления президента Владимира Зеленского, в том числе увольнение министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, на заседании было принято решение рекомендовать Раде уволить Климкина и назначить на должность главы МИД Вадима Пристайко.

Как отмечается, этот вопрос комитет должен был рассмотреть вчера, но его перенесли на сегодня. До этого спикер ВР Андрей Парубий заявил, что парламент сможет рассмотреть представление о назначении Вадима Пристайко главой МИД при условии принятия решения профильным комитетом.

Напомним, в начале месяца президент Владимир Зеленский в очередной раз просил Раду уволить Климкина. Более того, он направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности главу МИД. Зеленский был возмущен, что МИД не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел РФ от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

РБК-Украина писало, что Климкин после скандала с Зеленским ушел в отпуск. При этом министр отметил, что идет не просто в отпуск, а "в политический отпуск".