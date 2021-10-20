ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Комитет рекомендовал Раде принять закон о столице

Новина українською →
Киев, Среда 20 октября 2021 17:43
Комитет рекомендовал Раде принять закон о столице Фото: глава профильного комитета Андрей Клочко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту принять закон о столице. Но с учетом правок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета.

"Рекомендовать Верховной раде Украины по результатам рассмотрения во втором чтении проекта закона "О городе Киеве, столице Украины" №2143-3 принять его во втором чтении и в целом с учетом предложений нардепа Виталия Безгина, поданных с целью учета замечаний Главного юридического управления Аппарата Рады", - зачитал решение глава комитета Андрей Клочко.

Напомним, данный законопроект предусматривает, что глава Киевской городской государственной администрации не сможет совмещать должность с любой другой, а значит в будущем исключается возможность того, что мэром Киева и главой КГГА будет один человек.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Штурм столицы. Чем закончится конфликт Кличко и команды Зеленского".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Верховная рада
NEWS
Тест или COVID-cертификат. Что нужно знать о новых правилах карантина для транспорта
Тест или COVID-cертификат. Что нужно знать о новых правилах карантина для транспорта
DAILY
Деньги на округа, "минималка" и дороги: чего депутатам не хватило в госбюджете
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Деньги на округа, "минималка" и дороги: чего депутатам не хватило в госбюджете