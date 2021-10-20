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Комітет рекомендував Раді прийняти закон про столицю

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 17:43
Комітет рекомендував Раді прийняти закон про столицю Фото: голова профільного комітету Андрій Клочко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Комітет Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту прийняти закон про столицю. Але з урахуванням правок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету.

"Рекомендувати Верховній раді України за результатами розгляду в другому читанні проекту закону "Про місто Київ, столицю України" №2143-3 прийняти його в другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій нардепа Віталія Безгіна, поданих з метою врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Ради", - зачитав рішення голова комітету Андрій Клочко.

Нагадаємо, даний законопроект передбачає, що голова Київської міської державної адміністрації не зможе поєднувати посаду з будь-якою іншою, а значить в майбутньому виключається можливість того, що мером Києва і головою КМДА буде одна особа.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Штурм столиці. Чим закінчиться конфлікт Кличка і команди Зеленського".

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