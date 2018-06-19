Комітет рекомендував Раді ухвалити закон "Про нацбезпеку"

Після прийняття закону "Про нацбезпеку" будуть вноситись поправки до всіх законів силового сектору

Профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді ухвалити закон "Про національну безпеку" у другому читанні. Про це розповів член комітету з питань Нацбезпеки, народний депутат Дмитро Тимчук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Законопроект було рекомендовано до голосування парламенту у редакції, яка була узгоджена з міжнародними партнерами - представниками ЄС, НАТО та посольства США. Загалом було враховано майже 300 поправок. Деякі з них були враховані частково, а деякі - повністю. Не враховані 210 поправок", - розповів Тимчук.

За його словами, після прийняття закону "Про нацбезпеку" будуть вноситись поправки до всіх законів силового сектору.

"Завтра буде голосуватись рамковий законопроект. На його підставі будуть вноситись правки до законопроектів про всі силові органи. Це і закон "Про Збройні сили, і закон "Про Нацгвардію", і закон про МВС, і закон про СБУ. Водночас, два закони будуть скасовані повністю. Це старий закон про нацбезпеку і закон про оборону", - додав він.

Нагадаємо, 14 червня голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінников повідомив, що ухвалення закону про нацбезпеку надасть НАТО розуміння структури правоохоронних органів в Україні.