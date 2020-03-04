Комитет рекомендовал Раде принять отставку Гончарука

Комитет организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"За" проголосовали 23 членов комитета, 2 воздержались и никто не был против.

Также глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко сообщил, что комитет будет сегодня еще собираться, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьер-министра.

РБК-Украина писало, что спикер Рады Дмитрий Разумков во время заседания фракции "Слуга народа" заявил, что Гончарук написал заявление об отставке и оно уже поступило в Верховную раду. Также сегодня было опубликовано заявление Гончарука об отставке.

Источники издания сообщали, что на заседании фракции Зеленский предлагал нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известен возможный состав Кабмина Шмыгаля.

Добавим, сегодня пройдет внеочередное заседание Рады, на котором будут проголосованы кадровые изменения в правительстве.