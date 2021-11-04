Комитет рекомендовал Раде назначить Рябикина министром стратегических отраслей
Фото: Павел Рябикин может стать министром по вопросам стратегических отраслей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту назначить Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Решение принято 4 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
Он сообщил, что комитет рекомендовал Рябикина назначить министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Отметим, сегодня состоится заседание Верховной рады, на котором рассмотрят назначение Рябикина.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес представление в Верховную раду о назначении кандидатов на вакантные должности в правительстве. Среди них - Рябикин.