Комітет не розгляне спірну поправку до проекту про антикорупційний суд до засідання ВР

Комітет розгляне скандальну поправку після проходження інших у сесійній залі

Правовий комітет Верховної ради України не буде збиратися перед пленарним засіданням для розгляду спірної поправки до законопроекту про антикорупційний суд. Про це повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець, передає кореспондент РБК-Україна.

"Спочатку має завершитися розгляд всіх поправок. Лише після цього голова Верховної ради оголосить перерву, і ми зберемо комітет", - повідомив Ємець.

Він також зазначив, що о 09:00 в парламенті розпочалося засідання кількох фракцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України на пленарному засіданні 7 червня може прийняти закон про Вищий антикорупційний суд. Крім того, у порядку денному значиться визначення кандидатури від ВР до складу комісії зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.