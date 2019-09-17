ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет рассмотрит проект о пресечении злоупотреблений нардепов по отмене законов

Новости » Политика    17.09.2019 - 12:25
Комитет рассмотрит проект о пресечении злоупотреблений нардепов по отмене законов
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рассмотрит проект во втором чтении

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины в среду, 18 сентября, рассмотрит законопроект №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте комитета.

Проектом предлагается противодействовать злоупотреблениям нардепов при отмене принятых ВР законов.

"О рассмотрении проекта ЗУ "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины" о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (реестр. № 1043, подготовленного ко второму чтению)", - указано в повестке дня.

Заседание комитета должно начаться в среду в 15:00.

Напомним, ранее Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1043, за документ проголосовали 234 депутата ВР.

Планируется предусмотреть, что не менее одной трети от конституционного состава Рады, президент или Кабинет министров Украины может внести проект постановления ВР об отмене решения парламента о принятии закона, постановления или иного акта Рады в целом.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №1040-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о праве законодательной инициативы народных депутатов". Проектом предлагается противодействовать законодательному спаму от нардепов.

Комитет рассмотрит закон Зеленского о запуске ВАКС во втором чтении На рассмотрении в комитетах Рады находятся более 400 законопроектов
Новости Украины законопроектВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь