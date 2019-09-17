Комитет рассмотрит проект о пресечении злоупотреблений нардепов по отмене законов

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рассмотрит проект во втором чтении

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины в среду, 18 сентября, рассмотрит законопроект №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте комитета.

Проектом предлагается противодействовать злоупотреблениям нардепов при отмене принятых ВР законов.

"О рассмотрении проекта ЗУ "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины" о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (реестр. № 1043, подготовленного ко второму чтению)", - указано в повестке дня.

Заседание комитета должно начаться в среду в 15:00.

Напомним, ранее Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1043, за документ проголосовали 234 депутата ВР.

Планируется предусмотреть, что не менее одной трети от конституционного состава Рады, президент или Кабинет министров Украины может внести проект постановления ВР об отмене решения парламента о принятии закона, постановления или иного акта Рады в целом.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №1040-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о праве законодательной инициативы народных депутатов". Проектом предлагается противодействовать законодательному спаму от нардепов.