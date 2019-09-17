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Комітет розгляне проект щодо протидії зловживанням нардепів по скасуванню законів

Новини » Політика    17.09.2019 - 12:25
Комітет розгляне проект щодо протидії зловживанням нардепів по скасуванню законів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет розгляне проект у другому читанні

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради України у середу, 18 вересня, розгляне законопроект №1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті комітету.

Проектом пропонується протидіяти зловживанням нардепів щодо скасування прийнятих ВР законів.

"Про розгляд проекту ЗУ "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України" щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (реєстр. № 1043, підготовленого до другого читання)", - вказано у порядку денному.

Засідання комітету має розпочатися у середу о 15:00.

Нагадаємо, раніше Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №1043, за документ проголосували 234 депутати ВР.

Планується передбачити, що не менш як одна третина від конституційного складу Ради, президент або Кабінет міністрів України може внести проект постанови ВР про скасування рішення парламенту про прийняття закону, постанови чи іншого акту Ради в цілому.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект №1040-2 "Про внесення змін до деяких законів України про право законодавчої ініціативи народних депутатів". Проектом пропонується протидіяти законодавчому спаму від нардепів.

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