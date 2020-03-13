Комитет Рады заслушает стратегию деятельности Минздрава на 2020 год

Фото: глава Минздрава Илья Емец (moz.gov.ua)

Нардепы также заслушают Ляшко о ситуации с распространением коронавируса

На заседании комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования будет заслушан министр здравоохранения по стратегии деятельности министерства в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Кроме того, нардепы заслушают главного санитарного врача Виктора Ляшко по ситуации с распространением коронавируса.

"На заседании министр здравоохранения Илья Емец проинформирует об основных стратегических направлениях деятельности Минздрава на 2020 год. Также депутаты заслушают заместителя министра Виктора Ляшко о ситуации с распространением вируса COVID-19 и ограничительных мер, связанных с введением карантина на территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, министр здравоохранения уже обратился с вопросом относительно созыва внеочередного заседания Верховной рады для принятия законопроекта о приоритетной растаможке товаров, которые необходимы для борьбы с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения подаст в Раду законопроект о приоритетном растаможивании товаров для противодействия коронавируса.

Добавим также, Емец заявил, что министерство не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине. Глава Минздрава отметил, что новые изменения в системе здравоохранения будут основываться на передовом международном опыте и опираться на интересы врачей и пациентов.