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Комітет Ради заслухає стратегію діяльності МОЗ на 2020 рік

Новини » Політика     13.03.2020 - 13:40
Комітет Ради заслухає стратегію діяльності МОЗ на 2020 рік
глава МОЗ Ілля Ємець (moz.gov.ua)

Нардепи також заслухають Ляшка щодо ситуації із розповсюдженням коронавірусу

На засіданні комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування буде заслухано міністра охорони здоров'я щодо стратегії діяльності міністерства в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії "Слуга народу".

Крім того, нардепи заслухають головного санітарного лікаря Віктора Ляшка щодо ситуації із розповсюдженням коронавірусу.

"На засіданні міністр охорони здоров’я Ілля Ємець проінформує про основні стратегічні напрями діяльності МОЗ на 2020 рік. Також депутати заслухають заступника міністра Віктора Ляшка щодо ситуації із розповсюдженням вірусу COVID-19 та обмежувальних заходів, пов’язаних із запровадженням карантину на території України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я уже звернувся з питанням щодо скликання позачергового засідання Верховної ради для прийняття законопроекту про пріоритетне розмитнення товарів, які необхідні для боротьби з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я подасть в Раду законопроект про пріоритетне розмитнення товарів для протидії коронавірусу.

Додамо також, Ємець заявив, що міністерство не має наміру зупиняти медичну реформу в Україні. Глава МОЗ зазначив, що нові зміни в системі охорони здоров'я будуть ґрунтуватися на передовому міжнародному досвіді і спиратися на інтереси лікарів і пацієнтів.

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