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Комитет Рады вызвал Супрун отчитываться с трибуны парламента

НовостиПолитика    04.07.2018 - 15:29
Фото: заседание комитета (РБК-Украина)
Фото: заседание комитета (РБК-Украина)

Супрун не пришла на заседание комитета, где рассмотрят отчет МЗ о ходе медреформы

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун должна отчитываться перед депутатами с трибуны парламента. Об этом заявила глава комитета Верховной рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец во время заседания, на котором планируется заслушать отчет Министерства здравоохранения Украины о ходе медицинской реформы, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Уляна Супрун должна была прибыть на заседание комитета ВР по вопросу отчета Минздрава.

"Хочу отметить, что отсутствие на заседании врио министра здравоохранения является четкой демонстрацией исполнительной власти неуважения в парламент. Прошу внести в резолюцию нашего совместного заседания требование отчета и.о. министра здравоохранения на трибуне парламента относительно того, что происходит в системе здравоохранения. За этим стоит жизнь наших граждан", - заявила Богомолец во время открытия заседания комитета.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы услышим отчет и.о. министра с трибуны в парламенте", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 июля на совместном заседании комитета по вопросам здравоохранения и комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заслушают отчет Министерства здравоохранения Украины о ходе медицинской реформы.

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Теги публикации: Ольга Богомолец, комитет, Министерство здравоохранения Украины, Уляна Супрун  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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