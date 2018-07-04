Комитет Рады вызвал Супрун отчитываться с трибуны парламента

Супрун не пришла на заседание комитета, где рассмотрят отчет МЗ о ходе медреформы

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун должна отчитываться перед депутатами с трибуны парламента. Об этом заявила глава комитета Верховной рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец во время заседания, на котором планируется заслушать отчет Министерства здравоохранения Украины о ходе медицинской реформы, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Уляна Супрун должна была прибыть на заседание комитета ВР по вопросу отчета Минздрава.

"Хочу отметить, что отсутствие на заседании врио министра здравоохранения является четкой демонстрацией исполнительной власти неуважения в парламент. Прошу внести в резолюцию нашего совместного заседания требование отчета и.о. министра здравоохранения на трибуне парламента относительно того, что происходит в системе здравоохранения. За этим стоит жизнь наших граждан", - заявила Богомолец во время открытия заседания комитета.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы услышим отчет и.о. министра с трибуны в парламенте", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 июля на совместном заседании комитета по вопросам здравоохранения и комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заслушают отчет Министерства здравоохранения Украины о ходе медицинской реформы.