Комітет Ради викликав Супрун звітувати з трибуни парламенту

Супрун не прибула на засідання комітету, де розглянуть звіт МОЗ про хід медреформи

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун має звітувати перед депутатами з трибуни парламенту. Про це заявила голова комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець під час засідання, на якому планується заслухати звіт Міністерства охорони здоров`я України про хід медичної реформи, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, Уляна Супрун мала прибути на засідання комітету ВР щодо питання звіту МОЗ.

"Хочу зазначити, що відсутність на засіданні т.в.о. міністра охорони здоров’я є чіткою демонстрацією виконавчої влади неповаги до парламенту. Прошу внести в резолюцію нашого спільного засідання вимогу щодо звіту в.о. міністра охорони здоров'я на трибуні парламенту щодо того, що відбувається у системі охорони здоров’я. За цим стоїть життя наших громадян", - заявила Богомолець під час відкриття засідання комітету.

"Я сподіваюсь, що найближчим часом ми почуємо звіт в.о. міністра з трибуни в парламенті", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 липня на спільному засіданні комітету з питань охорони здоров'я та комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення заслухають звіт Міністерства охорони здоров'я України про хід медичної реформи.