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Комітет Ради викликав Супрун звітувати з трибуни парламенту

НовиниПолітика    04.07.2018 - 15:29
Фото: засідання комітету (РБК-Україна)
Фото: засідання комітету (РБК-Україна)

Супрун не прибула на засідання комітету, де розглянуть звіт МОЗ про хід медреформи

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун має звітувати перед депутатами з трибуни парламенту. Про це заявила голова комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець під час засідання,  на якому планується заслухати звіт Міністерства охорони здоров`я України про хід медичної реформи, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, Уляна Супрун мала прибути на засідання комітету ВР щодо питання звіту МОЗ.

"Хочу зазначити, що відсутність на засіданні т.в.о. міністра охорони здоров’я є чіткою демонстрацією виконавчої влади неповаги до парламенту. Прошу внести в резолюцію нашого спільного засідання вимогу щодо звіту в.о. міністра охорони здоров'я на трибуні парламенту щодо того, що відбувається у системі охорони здоров’я. За цим стоїть життя наших громадян", - заявила Богомолець під час відкриття засідання комітету.

"Я сподіваюсь, що найближчим часом ми почуємо звіт в.о. міністра з трибуни в парламенті", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 липня на спільному засіданні комітету з питань охорони здоров'я та комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення заслухають звіт Міністерства охорони здоров'я України про хід медичної реформи.

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Теги публікації: Ольга Богомолець, комитет, Мінстерство охорони здоров'я України, Уляна Супрун  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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