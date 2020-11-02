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Комитет Рады внес изменения в закон о Бюро экономической безопасности

Украина, Понедельник 02 ноября 2020 17:40
Комитет Рады внес изменения в закон о Бюро экономической безопасности
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект о Бюро экономической безопасности №3087-д. Комитет внес в проект некоторые изменения.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, члены комитета рассмотрели этот законопроект с учетом замечаний юридического управления Аппарата парламента.

"Комитет пересмотрел свое решение в части полномочий Службы безопасности Украины. Комитет принял решение изъять полномочия по контрразведывательной защиты экономики у Службы безопасности Украины путем внесения изменений в закон "Об общей структуре и численности СБУ", - указано в сообщении.

В конце сентября финансовый комитет уже рекомендовал Раде создать Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции. Парламенту рекомендовали принять соответствующий законопроект №3087-д во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября парламент сделал шаг к созданию Бюро экономической безопасности, который должен заменить налоговую милицию. Нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №3087-д.

Так, ранее глава финкомитета Данил Гетманцев заявил, что до конца года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности.

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