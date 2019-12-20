Комитет Рады по свободе слова обратится в ГБР из-за обысков в "Думская"

В связи с обысками в здании одесского телеканала "Думская", комитет Верховной рады по вопросам свободы слова обратится в Государственное бюро расследований (ГБР), чтобы следственные действия в СМИ проводились без препятствования их профессиональной деятельности. Об этом сообщил член парламентского комитета по свободе слова Татьяна Циба в Facebook.

По ее словам, члены комитета единогласно поддержали обращение в ГБР. Причиной этому стали обыски в здании одесского телеканала "Думская", в результате которых была прервана трансляция телеканала.

"Провели экстренное совещание комитета по вопросам свободы слова, узнав о том, что утром через обыски НАБУ была прекращена трансляция одесской Думская TV. Члены комитета единогласно поддержали обращение к ГБР о том, что следственные действия необходимо проводить с учетом специфики работы журналистов и не допускать препятствования их профессиональной деятельности", - написала Циба.

Также она отметила, что было принято решение пригласить на следующее заседание комитета, которое состоится 15 января, представителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и телеканала "Думская".

Напомним, утром 20 декабря сотрудники "Думская" заявили, что в здании телеканала проводятся обыски детективами НАБУ. При этом сотрудники телеканала заявили, что их не пускали на рабочие места.

Позже в НАБУ подтвердили проведение обысков в здании "Думская". Правоохранители расследует возможное злоупотребление служебными лицами.