Комітет Ради зі свободи слова звернеться до ДБР через обшуки в "Думська"

У зв'язку з обшуками в будівлі одеського телеканалу "Думська", комітет Верховної ради з питань свободи слова звернеться в Державне бюро розслідувань (ДБР), щоб слідчі дії в ЗМІ проводилися без перешкоджання їх професійній діяльності. Про це повідомив член парламентського комітету зі свободи слова Тетяна Циба в Facebook.

За її словами, члени комітету одноголосно підтримали звернення в ГБР. Причиною цього стали обшуки в будівлі одеського телеканалу "Думська", в результаті яких була перервана трансляція телеканалу.

"Провели екстрену нараду комітету з питань свободи слова, дізнавшись про те, що вранці через обшуки НАБУ була припинена трансляція одеської Думська TV. Члени комітету одноголосно підтримали звернення до ДБР про те, що слідчі дії необхідно проводити з урахуванням специфіки роботи журналістів і не допускати перешкоджання їх професійній діяльності", - написала Циба.

Також вона зазначила, що було прийнято рішення запросити на наступне засідання комітету, яке відбудеться 15 січня, представників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і телеканалу "Думська".

Нагадаємо, вранці 20 грудня співробітники "Думська" заявили, що у будівлі телеканалу проводяться обшуки детективами НАБУ. При цьому співробітники телеканалу заявили, що їх не пускали на робочі місця.

Пізніше в НАБУ підтвердили проведення обшуків в будівлі "Думська". Правоохоронці розслідує можливе зловживання службовими особами.