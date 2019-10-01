Комитет Рады снизил порог незаконного обогащения в законе Зеленского

Антикоррупционный комитет Верховной рады частично поддержал поправки к законопроекту президента Владимира Зеленского, которыми может быть снижен порог незаконного обогащения. Об этом заявила глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет 1 октября рассмотрел поправки к президентскому проекту № 1031 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов".

"О порогах, я хочу заметить, я бы согласилась с концепцией минимального порога, если бы мы рассматривали только одно преступление - незаконное обогащение. Но у нас концепция рассматривается из двух элементов: незаконное обогащение, за которое можно сесть в тюрьму до 10 лет, а также гражданская конфискация. Логика этого законопроекта в том, чтобы санкция от 5 до 10 лет была применена к действительности наибольших объемов обогащения. При этом на меньшие объемы могла бы быть применена гражданская конфискация. В то же время соглашусь, что было бы не плохо немного уменьшить порог", - заявила глава комитета.

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