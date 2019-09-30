Зеленский просит улучшить финансирование военных в бюджете-2020

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам президента, сейчас идет работа над госбюджетом на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в государственном бюджете на 2020 год должно быть предусмотрено надлежащее финансирование для военных. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, на данный момент идет работа над бюджетом, в который должны быть включены деньги для поддержки украинских военных.

"Сейчас все работают над бюджетом. Государству остается находить деньги для наших спасателей, нацгвардейцев и всех военных, поддерживать их, - сказал президент Украины.

Напомним, 20 сентября Верховная рада приняла к рассмотрению законопроект о Государственном бюджете на 2020 год. Документ должен быть принят до 1 декабря 2019 года. В представленном проекте доходы предусмотрены в сумме 1079,5 млрд гривен, расходы -1170,0 млрд гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины планирует увеличить рост экономики на 40% за последующие 5 лет. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, для этого необходимо привлечь около 50 млрд долларов инвестиций.