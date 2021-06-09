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Комитет Рады рекомендует принять президентский законопроект об основах национального сопротивления

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Киев, Среда 09 июня 2021 18:08
Комитет Рады рекомендует принять президентский законопроект об основах национального сопротивления Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел законопроект президента об основах национального сопротивления (№ 5557) и рекомендовал принять его в первом чтении.

Об этом сообщает пресс-служба " Слуги народа",

"Это безальтернативный путь максимально быстро укрепить наше государство в условиях растущих угроз", - заявил председатель комитета, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Завитневич.

Законопроект предусматривает развитие мощной территориальной обороны и создание движения сопротивления, которые вместе с подготовкой граждан Украины к защите государства сформируют систему национального сопротивления.

Возглавит территориальную оборону президент как Верховный главнокомандующий, а будет руководить ее деятельностью главнокомандующий ВСУ через командующего войск территориальной обороны.

Территориальная оборона будет вестись по всей территории Украины за пределами боевых действий, а движение сопротивления - на возможной временно оккупированной территории.

"Это существенно усилит обороноспособность, а потенциальный агрессор будет знать, что в каждой области и районе есть организованные подразделения, которые готовы дать отпор", - убежден Завитневич.

Подробнее о том, как и зачем у президента Владимира Зеленского решили создать национальное сопротивление - читайте в статье РБК-Украина.

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