ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Комітет Ради рекомендує ухвалити президентський законопроект про основи національного спротиву

Новость на русском →
Київ, Середа 09 червня 2021 18:08
Комітет Ради рекомендує ухвалити президентський законопроект про основи національного спротиву Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув законопроект президентапро основи національного спротиву (№ 5557) та рекомендував ухвалити його у першому читанні.

Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу",

"Це безальтернативний шлях максимально швидко зміцнити нашу державу в умовах зростаючих загроз", - заявив голова комітету, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич.

Законопроект передбачає розбудову потужної територіальної оборони та створення руху опору, які разом із підготовкою громадян України до захисту держави сформують систему національного спротиву.

Очолить територіальну оборону президент як Верховний головнокомандувач, а керуватиме її діяльністю Головнокомандувач ЗСУ через командувача військ територіальної оборони.

Територіальна оборона вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору - на можливій тимчасово окупованій території.

"Це суттєво посилить обороноздатність, а потенційний агресор знатиме, що у кожній області та районі є організовані підрозділи, які будь-коли готові дати відсіч", - переконаний Завітневич.

Детальніше про те, як і навіщо у президента Володимира Зеленського вирішили створити національний спротив - читайте в статті РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада Володимир Зеленський
NEWS
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна