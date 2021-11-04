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Комитет Рады рекомендовал назначить Свириденко министром экономики

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 09:54
Комитет Рады рекомендовал назначить Свириденко министром экономики Фото: Юлия Свириденко может стать министром экономики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Раде назначить Юлию Свириденко на должность первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины. Такое решение было принято 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, комитет комендував назначить Свириденко министром экономики Украины.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес представление в Верховную Раду о назначении кандидатов на должности министров правительства.

Он предложил назначить Свириденко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины.

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