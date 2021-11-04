Комітет Ради рекомендував призначити Свириденко міністром економіки
Фото: Юлія Свириденко може стати міністром економіки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Раді призначити Юлію Свириденко на посаду першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України. Таке рішення було прийнято 4 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
За його словами, комітет комендував призначити Свириденко міністром економіки України.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної ради про призначення кандидатів на посади міністрів уряду.
Він запропонував призначити Свириденко на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України.