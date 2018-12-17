Комітет Ради розгляне законопроекти про мораторій на продаж земель у вівторок

Фото: Олександр Бакуменко (РБК-Україна, Віталій Носач)

На засіданні комітету нардепи розглянуть усі зареєстровані у ВР проекти законів щодо продовження мораторію

Комітет Верховної ради з питань аграрної політики планує у вівторок, 18 грудня, розглянути понад 15 законопроектів про мораторій на відчуження земель. Про це заявив заступник голови комітету, народний депутат Олександр Бакуменко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами парламентаря, на засіданні будуть розглянуті усі зареєстровані у ВР проекти законів щодо продовження мораторію.

"Завтра аграрний комітет на своєму засіданні розгляне всі зареєстровані у парламенті законопроекти щодо продовження заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення", - заявив Бакуменко.

Нардеп наголосив, що йдеться про законопроект № 9355 "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення". Окрім того, комітет розгляне 15 альтернативних до нього законопроектів.

"Також це законопроект №9364. Два роки тому комітет уже розглянув законопроект № 5476, його теж треба включити в четвер до порядку денного", - додав він.

Заступник глави комітету закликав голову ВР перед розглядом питання про продовження мораторію 20 грудня розглянути в Раді низку законопроектів аграрної політики.

Зокрема, №8121 про внесення змін до Земельного кодексу щодо протидії рейдерству, проекти №7118 та 7118-Д (про внесення змін до законів щодо управління земельними ресурсами, - ред.), євроінтеграційні законопроекти - №4611, №9162 про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку, також №6527-Д та законопроект №3157 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками.

"Прошу підтримати включення усіх законопроектів до порядку денного 9-ї сесії. Прошу вас включити до порядку денного в четвер 20 грудня усі мораторні законопроекти з метою комплексного вирішення загальних питань у галузі земельних відносин", - зазначив Бакуменко у ході сьогоднішнього засідання погоджувальної ради парламенту.

Початок засідання комітету 18 грудня о 14:00.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій анонсував, що нардепи зможуть розглянути блок питань про продовження мораторію на продаж земель у четвер, 20 грудня.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня у Раду внесли п'ять законопроектів про продовження мораторію на продаж землі.

Підкреслимо, що президент Петро Порошенко в ході щорічного звернення до українського парламенту підкреслював, що зараз немає шансів на зняття мораторію з продажу землі і запуск відповідного ринку.