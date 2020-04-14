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Комітет Ради розгляне результати доопрацювання проекту нового Трудового кодексу

Новини » Політика     14.04.2020 - 16:31
Комітет Ради розгляне результати доопрацювання проекту нового Трудового кодексу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сам же законопроект уряду Гончарука знятий з розгляду Ради

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на своєму засіданні в середу, 15 квітня, заслухає інформацію про результати доопрацювання законопроекту на загальну структуру і положеннях проекту закону про працю №2708, поданого до Верховної Ради Кабінетом міністрів Олексія Гончарука. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікована на сайті парламенту.

Відзначимо, що проект Кабміну допрацювала робоча підгрупа комітету.

"Інформація секретаря комітету Бабенка М.В. про результати роботи робочої підгрупи з розробки доопрацьованого законопроекту на загальну структуру і положеннях проекту закону України про працю (р.№2708)", - сказано в порядку.

Нагадаємо, раніше комітет заслуховував результати доопрацювання в березні.

Як писало РБК-Україна, на сайті Верховної ради України зазначено, що з розгляду зняті всі законопроекти Кабінету міністрів під головуванням Олексія Гончарука, які не були розглянуті в сесійній залі парламенту. Так, серед цих законопроектів і скандальний проект нового Трудового кодексу.

Варто також відзначити, що в середині лютого анонсувалося, що робоча підгрупа соцкомітета доопрацює законопроект Кабінету міністрів №2708 з приводу нового Трудового кодексу.

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