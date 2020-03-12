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Комітет Ради розгляне результати доопрацювання проекту Кабміну щодо Трудового кодексу

Новини » Політика     12.03.2020 - 16:52
Комітет Ради розгляне результати доопрацювання проекту Кабміну щодо Трудового кодексу
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зазначимо, сам законопроект уряду Гончарука знято з розгляду Ради

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на своєму засіданні у п'ятницю, 13 березня, заслухає інформацію про результати доопрацювання законопроекту на загальній структурі та положеннях проекту закону України про працю №2708, поданого до Верховної ради Кабінетом міністрів Олексія Гончарука. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті ВР.

Зазначимо, що проект Кабміну доопрацьовувала робоча підгрупа комітету.

"Інформація секретаря Комітету Бабенка М.В. про результати роботи робочої підгрупи з розробки доопрацьованого законопроекту на загальній структурі та положеннях проекту закону України про працю (р.№2708)", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на сайті Верховної ради України зазначено, що з розгляду зняті всі законопроекти Кабінету міністрів під головуванням Олексія Гончарука, які не були розглянуті в сесійній залі парламенту. Так, серед цих законопроектів і скандальний проект нового Трудового кодексу.

Так, 4 березня документ був відкликаний і знятий з розгляду.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент у середу, 4 березня, відправив у відставку главу уряду Олексія Гончарука і його Кабінет міністрів. Відставку Гончарука та його Кабміну підтримали 353 нардепа.

Додамо також, у середині лютого анонсувалося, що робоча підгрупа соцкомітету доопрацює законопроект Кабінету міністрів №2708 щодо нового Трудового кодексу.

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