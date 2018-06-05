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Комитет Рады рассмотрит представление на Пономарева в четверг

НовостиПолитика    05.06.2018 - 12:59
Фото: Александр Пономарев (wikipedia.org)
Фото: Александр Пономарев (wikipedia.org)

Комитет пока сможет рассмотреть представление только на одного народного депутата

Комитет Верховной рады по вопросам регламента сможет в четверг рассмотреть представление генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый заместитель главы профильного комитета по вопросам регламента и организации работы ВР, депутат от фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник.

"Комитет сможет рассмотреть представление на Пономарева в четверг", - сообщил Пинзеник.

По его словам, комитет пока сможет рассмотреть представление только на одного народного депутата.

Напомним, 18 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отметила, что Пономарев в Верховной раде препятствовал работе журналистов интернет-изданий "Цензор.НЕТ" и "Каменщики-инфо".

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Теги публикации: Верховная Рада, Павел Пинзеник, Илья Пономарев, представление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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