Комітет Ради розгляне подання на Пономарьова у четвер

Комітет поки що зможе розглянути подання тільки на одного народного депутата

Комітет Верховної ради з питань регламенту зможе у четвер розглянути подання генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на зняття недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з депутатської групи "Воля народу" Олександра Пономарьова. Про це у коментарі РБК-Україна розповів перший заступник голови профільного комітету з питань регламенту та організації роботи ВР, депутат від фракції "Народний фронт" Павло Пинзеник.

"Комітет зможе розглянути подання на Пономарьова у четвер", - повідомив Пинзеник.

За його словами, комітет поки що зможе розглянути подання тільки на одного народного депутата.

Нагадаємо, 18 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з депутатської групи "Воля народу" Олександра Пономарьова. Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган зазначала, що Пономарьов у Верховній раді перешкоджав роботі журналістів інтернет-видань "Цензор.НЕТ" і "Каменярі-інфо".