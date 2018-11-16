Комітет Ради розгляне подання на нардепа Березкіна 19 листопада

Фото: Станіслав Березкін (berezkin.deputat.net)

На засідання комітету запрошено генпрокурора Юрія Луценка

У понеділок, 19 листопада, профільний комітет парламенту розгляне подання Генеральної прокуратури України про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Станіслава Березкіна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Верховної ради.

Підкреслюється, що на засідання комітету запрошено генерального прокурора Юрій Луценка.

"19 листопада 2018 року відбудеться відкрите засідання комітету, на якому заплановано розглянути подання "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та на обрання запобіжного заходу стосовно народного депутата Станіслава Березкіна", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що засідання відбудеться у понеділок о 14:00.

Нагадаємо, Луценко подав до Верховної Ради подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата України Станіслава Березкіна.

Подання ініційовано керівником САП Назаром Холодницька.

Як писало РБК-Україна раніше, Холодницький підписав подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата України Станіслава Березкіна.