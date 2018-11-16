ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Комітет Ради розгляне подання на нардепа Березкіна 19 листопада

Новини » Політика    16.11.2018 - 18:39
Комітет Ради розгляне подання на нардепа Березкіна 19 листопада
Фото: Станіслав Березкін (berezkin.deputat.net)

На засідання комітету запрошено генпрокурора Юрія Луценка

У понеділок, 19 листопада, профільний комітет парламенту розгляне подання Генеральної прокуратури України про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Станіслава Березкіна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Верховної ради.

Підкреслюється, що на засідання комітету запрошено генерального прокурора Юрій Луценка.

"19 листопада 2018 року відбудеться відкрите засідання комітету, на якому заплановано розглянути подання "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та на обрання запобіжного заходу стосовно народного депутата Станіслава Березкіна", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що засідання відбудеться у понеділок о 14:00.

Нагадаємо, Луценко подав до Верховної Ради подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата України Станіслава Березкіна.

Подання ініційовано керівником САП Назаром Холодницька.

Як писало РБК-Україна раніше, Холодницький підписав подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата України Станіслава Березкіна.

Луценко подав у Раду подання на нардепа Березкіна У Раді розповіли, що мотивувало Луценка заявити про відставку
Новини України ГПУпредставление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся