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Комітет ВР розгляне звіт про результати виконання програми діяльності Кабміну у 2017 році

НовиниПолітика    18.06.2018 - 10:36
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

На засідання комітету запрошений Володимир Гройсман

Комітет Верховної ради України з питань економічної політики 20 червня 2018 року на своєму засіданні планує розглянути звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба комітету.

"Комітет Верховної ради України з питань економічної політики 20 червня 2018 року на своєму засіданні з 14:30 до 18:00 за адресою вул. М. Грушевського, 5, (конференц-зала) планує розглянути звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2017 році", - сказано у повідомленні.

Так, до участі у засіданні комітету запрошені прем’єр-міністр Володимир Гройсман, міністри, члени Кабміну, голови комітетів Ради, представники засобів масової інформації, наукових установ (орієнтовна кількість учасників засідання - 80 осіб).

Нагадаємо, комітет парламенту з питань бюджету рекомендує парламенту повернути Кабінету міністрів на доопрацювання проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, отчет, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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