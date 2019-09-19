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Комитет Рады может рассмотреть обращение о проведении выборов в Киевсовет 1 октября

Новости » Политика    19.09.2019 - 14:50
Комитет Рады может рассмотреть обращение о проведении выборов в Киевсовет 1 октября
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Обращение Кличко должно поступить в комитет до 1 октября

Во вторник, 1 октября, на заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства могут рассмотреть обращение Виталия Кличко о проведении досрочных выборов в Киевсовет. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, обращение должно поступить в комитет до 1 октября.

"Мы ждем официальное обращение. Если оно будет правильно подано, то мы будем в комитете определяться. Первого числа у нас заседание комитета. Если он до этого успеет его подать, то возможно, мы включим в повестку дня комитета. Возможно, не включим. У нас есть 90 дней для принятия решения", - заявил Корниенко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в четверг, 19 сентября, мэр Киева Виталий Клично обратился в Верховную раду для роспуска Киевсовета VIII созыва. Столичный мэр заявил об этом после того, как Киевсовет не собрала кворум для проведения очередной сессии.

Напомним, Кабинет министров назначил проверку Киевской городской государственной администрации. Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал проведение проверки. Аудит всех структур должна стартовать на следующей неделе и продлится до 8 октября.

Кроме того, согласно законопроекта о столице, поданного в Верховную раду, выборы мэра Киева могут состояться 8 декабря этого года.

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