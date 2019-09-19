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Комітет Ради може розглянути звернення про проведення виборів до Київради 1 жовтня

Новини » Політика    19.09.2019 - 14:50
Комітет Ради може розглянути звернення про проведення виборів до Київради 1 жовтня
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Звернення Кличка має надійти до комітету до 1 жовтня

У вівторок, 1 жовтня, на засіданні комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування можуть розглянути звернення Віталія Кличка про проведення дострокових виборів до Київради. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, звернення має надійти до комітету до 1 жовтня.

"Ми чекаємо офіційне звернення. Якщо воно буде правильно подано, то ми будемо в комітеті визначатись. Першого числа у нас засідання комітету. Якщо він до цього встигне його подати, то можливо, ми включимо в порядок денний комітету. Можливо, не включемо. У нас є 90 днів на прийняття рішення", - заявив Корнієнко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у четвер, 19 вересня, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної ради для розпуску Київради VIII скликання. Столичний мер заявив про це після того, як Київрада не зібрала кворум для проведення чергової сесії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив перевірку Київської міської державної адміністрації. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав проведення перевірки. Аудит всіх структур повинна стартувати наступного тижня і триватиме до 8 жовтня.

Крім того, згідно законопроекту про столицю, поданого до Верховної ради, вибори мера Києва можуть відбутися 8 грудня цього року.

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