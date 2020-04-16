Комитет Рады просит ЦИК отчитаться по подготовке к местным выборам

Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

ЦИК просят подать перечень проблемных вопросов

Из-за карантина в Украине комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с вопросами по местным выборам. Об этом заявили после заседания комитета, передает корреспондент РБК-Украина.

В обращении говорится, что комитет обеспокоен состоянием подготовки к местным выборов 25 октября в связи с пандемией коронавируса и карантином.

"… и предложил ЦИК определить перечень проблемных вопросов, которые могут возникнуть при назначении, подготовке и проведению выборов", - говорится в обращении.

В комитете подчеркнули, что запланированные на 25 октября очередные местные выборы должны быть назначены не позднее, чем за три месяца, а избирательный процесс должен начаться за пятьдесят дней до дня голосования.

Также комитет попросил ЦИК до 24 апреля предоставить проект календарного плана организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов.

Напомним, ранее ЦИК назвал условия для переноса местных выборов. В частности, их могут перенести в условиях военного или чрезвычайного положения.