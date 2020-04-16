Комітет Ради просить ЦВК відзвітувати щодо підготовки до місцевих виборів

Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

ЦВК просять подати перелік проблемних питань

Черерз карантин в Україні комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної ради звернувся до Центральної виборчої комісії (ЦВК) з питаннями щодо місцевих виборів. Про це заявили після засідання комітету, передає кореспондент РБК-Україна.

У зверненні йдеться, що комітет стурбований станом підготовки до місцевих виборів 25 жовтня у зв'язку з пандемією коронавірусу і карантином.

"... і запропонував ЦВК визначити перелік проблемних питань, які можуть виникнути при призначенні, підготовці та проведенню виборів", - йдеться у зверненні.

У комітеті підкреслили, що заплановані на 25 жовтня чергові місцеві вибори повинні бути призначені не пізніше, ніж за три місяці, а виборчий процес має початися за п'ятдесят днів до дня голосування.

Також комітет попросив ЦВК до 24 квітня надати проект календарного плану організаційних заходів з підготовки і проведення місцевих виборів.

Нагадаємо, раніше ЦВК назвав умови для перенесення місцевих виборів. Зокрема, їх можуть перенести в умовах воєнного або надзвичайного стану.