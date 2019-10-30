Комитет Рады принял решение по 2 законам о референдуме

Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту отправить на доработку законопроекты №1221 "О местном референдуме" и №2182 "О всеукраинском референдуме", передает корреспондент РБК-Украина.

Следует отметить, что проект закона №1123 "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе" комитет не рассматривал, поскольку один из авторов документа, нардеп Василий Нимченко попросил о переносе рассмотрения законопроекта на одно из следующих заседаний.

Проекты рекомендуют направить на доработку субъектам законодательной инициативы.

"Проект закона о местном референдуме (регистр. №1221, н.д. Д.Шпенов)... рекомендовать Верховной раде вернуть на доработку субъекту права законодательной инициативы... Поддержали 24 нардепа, 1 воздержался, не голосовали 2", - указано в решении комитета.

"Проект закона о всеукраинском референдуме (регистр. №2182, н.д. Ю.Тимошенко, С.Соболев, В. Ивченко, А.Абдулин)... рекомендовать Верховной раде вернуть на доработку субъекту права законодательной инициативы. "За" - 23, против - 1, воздержались 4", - отметил глава комитета Андрей Клочко.

Ранее РБК-Украина анонсировало, что на заседании комитета Верховной рады сегодня, 30 октября, рассмотрят три законопроекта о референдумах.

Напомним, глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о народовластии будет презентован до Нового года. Он отметил, что этим законопроектом занимается представитель президента в ВР, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"По состоянию на сегодня нет закона о референдуме. Наша позиция, надо закон о народовластии или пакет законов о народовластии... Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем его презентовать", - заявил Разумков.

Добавим также, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила до конца года планирует разработать и внести в парламент законопроект о народовластии, который будет предусматривать проведение референдума.