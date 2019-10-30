Комітет Ради прийняв рішення щодо 2 законів про референдум

Комітет Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту відправити на доопрацювання законопроекти №1221 "Про місцевий референдум" та №2182 "Про всеукраїнський референдум", передає кореспондент РБК-Україна.

Слід зазначити, що проект закону №1123 "Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою" комітет не розглядав, оскільки один з авторів документу, нардеп Василь Німченко попросив про перенесення розгляду законопроекту на одне з наступних засідань.

Проекти рекомендують направити на доопрацювання суб'єктам законодавчої ініціативи.

"Проект закону про місцевий референдум (реєстр. №1221, н.д. Д.Шпенов)… рекомендувати Верховній раді повернути на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи… Підтримали 24 нардепи, 1 утримався, не голосували 2", - вказано у рішенні комітету.

"Проект закону про всеукраїнський референдум (реєстр. №2182, н.д. Ю.Тимошенко, С.Соболєв, В.Івченко, О.Абдулін)… рекомендувати Верховній раді повернути на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи. "За" - 23, проти - 1, утримались 4", - зазначив глава комітету Андрій Клочко.

Раніше РБК-Україна анонсувало, що на засіданні комітету Верховної ради сьогодні, 30 жовтня, розглянуть три законопроекти про референдуми.

Нагадаємо, глава ВР Дмитро Разумков заявив, що законопроект про народовладдя буде презентовано до Нового року. Він зазначив, що цим законопроектом займається представник президента у ВР, перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Станом на сьогодні немає закону про референдум. Наша позиція, треба закон про народовладдя чи пакет законів про народовладдя... Ми сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо його презентувати", - заявив Разумков.

Додамо також, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила до кінця року планує розробити і внести до парламенту законопроект про народовладдя, який передбачатиме проведення референдуму.