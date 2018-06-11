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Комитет Рады предлагает гражданам подавать предложения по памятным датам в 2019

НовостиПолитика    11.06.2018 - 21:25
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Предложения принимаются до 20 сентября 2018 года

Комитет Верховной рады по вопросам культуры и духовности начал подготовку проекта постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году и предлагает гражданам подавать свои предложения. Об этом сообщает информационное управление ВР.

"Комитет принимает предложения к проекту постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году", - говорится в сообщении.

Так, комитет призывает граждан подавать предложения по празднованию на государственном уровне в 2019 году:

  • памятных дат и юбилеев в общественно-политической жизни;
  • юбилеев выдающихся исторических фигур, деятелей культуры, искусства, образования, науки и других отраслей;
  • памятных дат и юбилеев в общественно-политической жизни;
  • юбилеев выдающихся исторических фигур, деятелей культуры, искусства, образования, науки и других отраслей.

Подчеркивается, что памятные даты и юбилеи должны касаться Украины, ее истории и территории. Предложенные даты должны быть общегосударственного, а не локального уровня. Все даты подаются по новому стилю. Памятные даты и юбилеи должны начинаться с 50 лет. Следует предлагать юбилеи только тех выдающихся личностей, которые отошли в вечность и предлагать только даты рождения выдающихся личностей.

"Предложения просим направлять по адресу комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности в письменной форме (до 20 сентября 2018 года включительно), а также электронный вариант подавать на e-mail: hrabchak@rada.gov.ua", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной раде Украины рассмотреть на пленарном заседании отчет Счетной палаты за 2017 год.

Геращенко находится с рабочим визитом в Канаде Комитет рекомендует Раде рассмотреть отчет Счетной палаты за 2017 год
Теги публикации: комитет, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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