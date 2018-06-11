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Комітет Ради пропонує громадянам подавати пропозиції щодо пам'ятних дат у 2019

НовиниПолітика    11.06.2018 - 21:25
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Пропозиції приймаються до 20 вересня 2018 року

Комітет Верховної ради з питань культури і духовності розпочав підготовку проекту постанови про відзначення пам'ятних дат та ювілеїв у 2019 році та пропонує громадянам подавати свої пропозиції. Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

"Комітет приймає пропозиції до проекту постанови про відзначення пам'ятних дат та ювілеїв у 2019 році", - сказано у повідомленні.

Так, комітет закликає громадян подавати пропозиції щодо відзначення на державному рівні у 2019 році:

  • пам‘ятних дат та ювілеїв у громадсько-політичному житті;
  • ювілеїв видатних історичних постатей, діячів культури, мистецтва, освіти, науки та інших галузей;
  • пам‘ятних дат та ювілеїв у громадсько-політичному житті;
  • ювілеїв видатних історичних постатей, діячів культури, мистецтва, освіти, науки та інших галузей.

Підкреслюється, що пам‘ятні дати та ювілеї повинні стосуватися України, її історії та території. Запропоновані дати мають бути загальнодержавного, а не локального рівня. Усі дати подаються за новим стилем. Пам‘ятні дати та ювілеї повинні починатися з 50 років. Слід пропонувати ювілеї лише тих видатних особистостей, які відійшли у вічність та пропонувати лише дати народження видатних особистостей.

"Пропозиції просимо надсилати на адресу комітету Верховної ради України з питань культури і духовності у письмовій формі (до 20 вересня 2018 року включно), а також електронний варіант подавати на e-mail: hrabchak@rada.gov.ua", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань бюджету рекомендує Верховній раді України розглянути на пленарному засіданні звіт Рахункової палати за 2017 рік.

Геращенко перебуває з робочим візитом у Канаді Комітет рекомендує Раді розглянути звіт Рахункової палати за 2017 рік
Теги публікації: комитет, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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