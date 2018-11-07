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Комитет Рады поддерживает обращение к Кабмину по аудиту эффективности медреформы

Новости » Политика    07.11.2018 - 16:13
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Члены комитета рассмотрели и поддержали соответствующий проект постановления №9001

Комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения поддерживает обращение к Кабинету министров о проведении аудита эффективности медицинской реформы в Украине для населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление ВР.

В частности, члены комитета рассмотрели и поддержали соответствующий проект постановления №9001.

"Депутаты рассмотрели и поддержали проект постановления о проведении аудита эффективности медицинской реформы в Украине для населения... Постановление предусматривает обращение к правительству по проведению аудита эффективности медицинской реформы в Украине для населения, урегулированию вопроса оплаты труда медицинских работников и необходимости кадровых решений по назначению министра здравоохранения", - сказано в сообщении.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения направит обращение к председателю ВР Андрею Парубию и руководителям фракций и групп с просьбой рассмотреть на заседании парламента проект постановления об увольнении и. о. главы Министерства здравоохранения Украины Уляны Супрун и ее заместителя Александра Линчевского.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление об обращении к Кабмину об увольнении Супрун и ее заместителя Линчевского.

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