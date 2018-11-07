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Комітет Ради підтримує звернення до Кабміну щодо аудиту ефективності медреформи

Новини » Політика    07.11.2018 - 16:13
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Члени комітету розглянули та підтримали відповідний проект постанови №9001

Комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я підтримує звернення до Кабінету міністрів щодо проведення аудиту ефективності медичної реформи в Україні для населення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління ВР.

Зокрема, члени комітету розглянули та підтримали відповідний проект постанови №9001.

"Депутати розглянули і підтримали проект постанови про проведення аудиту ефективності медичної реформи в Україні для населення… Постанова передбачає звернення до уряду щодо проведення аудиту ефективності медичної реформи в Україні для населення, врегулювання питання оплати праці медичних працівників та необхідності кадрових рішень щодо призначення міністра охорони здоров’я", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я направить звернення до голови ВР Андрія Парубія і керівників фракцій і груп з проханням розглянути на засіданні парламенту проект постанови про звільнення і. о. глави Міністерства охорони здоров'я України Уляни Супрун і її заступника Олександра Лінчевського.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня комітет з питань охорони здоров'я підтримав постанову про звернення до Кабміну про звільнення Супрун та її заступника Лінчевського.

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