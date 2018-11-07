Комитет ВР направит обращение Парубию о рассмотрении постановления об увольнении Супрун

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина, Виталий Носач)

Постановлением также предлагается уволить замглавы Минздрава Линчевского

Комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения направит обращение к председателю ВР Андрею Парубию и руководителям фракций и групп с просьбой рассмотреть на заседании парламента проект постановления об увольнении и. о. главы Министерства здравоохранения Украины Уляны Супрун и ее заместителя Александра Линчевского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Рады.

Соответствующее решение комитет принял на своем заседании 6 ноября.

"Комитет принял решение направить обращение к главе Верховной рады и руководителям фракций и групп с просьбой включить в повестку дня и рассмотреть на заседании парламента проект постановления "О неопределенности правового статуса руководства Министерства здравоохранения Украины, несоответствия занимаемым должностям и обращении к Кабинету министров Украины об увольнении от занимаемых должностей первого заместителя министра здравоохранения Украины Супрун Уляны Надежды и заместителя министра здравоохранения Украины Линчевского Александра Владимировича", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление об обращении к Кабмину об увольнении исполняющего обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле Супрун заявила, что решение комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения поддержать проект постановления об ее увольнении лишь подтверждает правильность проведенных ведомством реформ.

Добавим, 3 апреля комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал Раде признать работу и. о. главы Министерства здравоохранения Уляны Супрун неудовлетворительной.