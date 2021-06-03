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Комитет Рады поддержал закон Зеленского о 300 млн гривен на неонатальный скрининг

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации поддержал законопроект президента Владимира Зеленского о направлении 300 млн гривен на неонатальный скрининг. Речь идет о законопроекте №5589.

Об этом сообщил глава комитета Михаил Радуцкий в своем Telegram.

Он отметил, что проект предлагает ввести раннюю, бесплатную диагностику младенцев по примеру наиболее развитых стран мира. Из фонда президента по поддержке образования, науки и спорта предусмотрено выделить на реализацию этого проекта 300 млн гривен.

В заседании комитета принял участие министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"По словам министра, планируется приобрести для 6 лабораторных центров оборудование и реагенты для проведения скрининга. На первом этапе будут проводить раннюю диагностику на 22 наследственные болезни, с перспективой расширения до 28", - сообщил Радуцкий.

Подчеркивается, что это позволит ежегодно, начиная с 1 января 2021 года, проверять на наследственные заболевания 50-80 тысяч новорожденных.

"Также Минздрав за счет экономии на закупках медицинских препаратов планирует привлечь к проекту еще 200 млн гривен. Комитет поддержал законопроект №5589 и направил его на рассмотрение в Верховную раду", - добавил нардеп.

Напомним, в конце мая глава государства внес этот закон в Раду.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабинет министров зарегистрировал в ВР проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму до 50 тысяч гривен и установить ежегодную индексацию.

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