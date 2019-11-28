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Комитет Рады поддержал закон об автоматизированном учете потребленного газа

Новости » Политика     28.11.2019 - 11:48
Комитет Рады поддержал закон об автоматизированном учете потребленного газа
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

В комитете заявили, что положения закона не противоречат праву ЕС

Комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом поддержал законопроект №2361 об автоматизированном учете потребленного газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Указано, что в ходе заседания члены комитета рассмотрели ряд законопроектов на соответствие их положений законодательству ЕС и/или международно-правовым обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации.

"Законопроект реестр. № 2361 члены комитета поддержали и признали, положения которого противоречат праву Европейского союза и Соглашения об ассоциации. Законопроект предусматривает осуществление автоматизированного учета потребителей природного газа и объемов потребленного ими природного газа в виде отдельной информационной базы данных и обмен этой информацией между субъектами рынка природного газа", - указано в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение, которым исключается повышение тарифов на газ в течение отопительного периода.

Как писало РБК-Украина, Украина не ведет переговоры о прямых поставках газа из Российской Федерации. Глава правительства Алексей Гончарук отметил, что сейчас ведутся переговоры только о продлении транзита газа в Европейский союз.

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